Mehmet Yağız "cNed" İpek Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek
Türkiye’yi uluslararası espor arenasında en başarılı şekilde temsil eden sporculardan biri olan Mehmet Yağız "cNed" İpek, 2021 yılının en zorlu sınavına çıkıyor. Red Bull sporcusu cNed, 1-12 Aralık tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend’le birlikte dünya şampiyonu olmak için mücadele verecek. En iyi 16 VALORANT takımının karşı karşıya geleceği turnuvada kazanan takım ‘tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını elde edecek. 80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu olan Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek adını tarihe yazdırmaya çalışacak.
Espor arenasında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, 2021 yılının en önemli turnuvasına çıkıyor. VALORANT oyununda sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında yeterli puanları toplayan 16 takım, şimdi de “tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu” unvanını almak için Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen turnuvada mücadele verecek. En iyi VALORANT oyuncularından biri olarak gösterilen cNed, 1-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend’le birlikte dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.
80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu
cNed, 80 oyuncunun yer aldığı dev turnuvada tek Türk esporcu olarak ‘VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını almak için yeteneklerini sergileyecek. Berlin’de düzenlenen organizasyonda şampiyon olan takım, 12 Aralık günü hem büyük ödülün sahibi olacak hem de Champions kupasını kaldıracak. Toplam 1 milyon dolarlık ödül havuzu olan turnuvada kendisini gösterecek olan cNed, “1 yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını bu turnuvada almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Destekleyen herkese teşekkürler” dedi.