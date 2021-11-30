Espor arenasında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, 2021 yılının en önemli turnuvasına çıkıyor. VALORANT oyununda sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında yeterli puanları toplayan 16 takım, şimdi de “tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu” unvanını almak için Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen turnuvada mücadele verecek. En iyi VALORANT oyuncularından biri olarak gösterilen cNed, 1-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend’le birlikte dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu

cNed, 80 oyuncunun yer aldığı dev turnuvada tek Türk esporcu olarak ‘VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını almak için yeteneklerini sergileyecek. Berlin’de düzenlenen organizasyonda şampiyon olan takım, 12 Aralık günü hem büyük ödülün sahibi olacak hem de Champions kupasını kaldıracak. Toplam 1 milyon dolarlık ödül havuzu olan turnuvada kendisini gösterecek olan cNed, “1 yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını bu turnuvada almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Destekleyen herkese teşekkürler” dedi.



