Mehmet Yağız 'cNed' İpek Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Espor arenasında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, VALORANT’ta 2021 yılının en önemli turnuvasında boy gösteriyor. Sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında başarılı olarak şampiyonaya katılma hakkı kazanan cNed’li Acend ve dünyanın geri kalan en iyi 15 takımı, 1 Aralık’ta Berlin’de başlayan VALORANT Champions turnuvasında karşı karşıya geliyor. Dünyanın en iyi VALORANT oyuncularından biri olarak gösterilen “cNed” ve takımı Acend rakipleri Vivo Keyd ve Team Envy karşısında galip gelerek çeyrek finale kalmayı başardı. Turnuva boyunca başarılı bir performans gösteren Mehmet Yağız “cNed” ile takımı Acend bu akşam TSİ 20.00’da yapacakları mücadelede yarı finale isimlerini yazdırmaya çalışacak.

80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu

cNed’in 80 oyuncunun yer aldığı dev turnuvada tek Türk esporcu olarak yeteneklerini gösterdiği organizasyonda şampiyon olan takım, 12 Aralık günü hem büyük ödülün sahibi olacak hem de Champions kupasını kaldıracak. Toplam 1 milyon dolarlık ödül havuzu olan turnuvada kazanan takım ‘tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını elde edecek.