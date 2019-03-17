Mehmet Topal'ın ilacı Milli ara

Sezon başından bu yana sakatlık belası yaşayan Fenerbahçe’de seri bu hafta da devam etti.

17 Mart 2019, Pazar 09:37
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Mehmet Topal'ın ilacı Milli ara

Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena’dan sonra, sakatlığını yeni atlatan Mehmet Topal da Sivasspor maçının 54. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 3 haftalık arada tam olarak hazır hale getirilecek ve Ankaragücü deplasmanına yetişecek. Bu arada salı günü ameliyat olacak Frey’in, 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Taraftarlara teşekkür 

Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal paylaşım sitesinden taraftarlarına teşekkür ettti. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Statta, salonda, deplasmanda; Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır. Bu akşam (Önceki gün) Fenerbahçemiz’i hiçbir yerde yalnız bırakmayan; Kadıköy’e, Ataşehir’e, Malatya’ya akın eden Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle...” ifadeleri kullanıldı.

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