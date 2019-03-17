Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena’dan sonra, sakatlığını yeni atlatan Mehmet Topal da Sivasspor maçının 54. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 3 haftalık arada tam olarak hazır hale getirilecek ve Ankaragücü deplasmanına yetişecek. Bu arada salı günü ameliyat olacak Frey’in, 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal paylaşım sitesinden taraftarlarına teşekkür ettti. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Statta, salonda, deplasmanda; Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır. Bu akşam (Önceki gün) Fenerbahçemiz’i hiçbir yerde yalnız bırakmayan; Kadıköy’e, Ataşehir’e, Malatya’ya akın eden Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle...” ifadeleri kullanıldı.