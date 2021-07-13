Hem Süper Lig 'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ve Devler Ligi'nde alternatifli bir kadro oluşturmak adına kolları sıvayan Beşiktaş , Mehmet Topal'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcunun ilk açıklamaları ise kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı, sonu olumlu bitti. Burada olduğumuz için ben ve ailem mutlu ve gururluyuz. İnşallah büyük hizmetler verip camiaya layık olmaya çalışırız."

"Sergen hocam, Başakşehir'de oynadığım süreçte beni istemişti ama kısmet olmamıştı. Başakşehir'de kalmamız gerekiyordu, kaldık. Hocamın bu transferde çok emeği var, ona sizin aracılığınızla çok teşekkür etmek isterim."









'Sergen hocamızın hayranıydım'

"Sergen hocamızın oynadığı dönemde hayranıydım, muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu sadece burada değil, geçmiş yıllarda yaptığı röportajlarda da söylemiştim. Onunla çalışmak, benim için ayrı bir onur. Sergen Yalçın için oynamak beni ayrıca duygulandırdı ve etkiledi."

'Josef'le kardeş gibiyiz'

"Josef'le kardeş gibiyiz. Fenerbahçe 'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle. Karakter olarak, benim için ender oyunculardan biri. Atiba'yı yıllardır tanıyoruz, saha içinde hep saygılı bir insandır. Mükemmel karakterli bir insan. Rekabet olacak ama bu dostluğu etkilemeyecek. Burada bir aile var."

"İnşallah taraftarımıza başarılı bir şekilde kupalar armağan etmek istiyoruz."









Taraftar mesajı

"Biz, futbolcular olarak taraftarlarımızı her zaman arkamızda görmek isteriz. Onlar, bizim her zaman 12. adamımız. Beşiktaş taraftarını anlatmaya gerek yok. Mükemmel, çılgın bir taraftara sahibiz. Onlar bizim ekstra gücümüz olacaklardır."