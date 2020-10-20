Geçen sezon Medipol Başakşehir forması altında şampiyon olan Mehmet Topal, böylece lig tarihinde 3 farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Mehmet Topal, bu akşam Leipzig önünde süre alırsa; hem 2000’lerde, hem 2010’larda hem de 2020’lerde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını da alacak

Mehmet Topal, 2006-07 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maça çıkarken 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Valencia ile 8 grup maçına çıkmıştı