Hak ettiği 3 milyon euronun üzerinde bir ücreti kulübe bırakarak gerekli fedakârlığı yaptığını savunan tecrübeli futbolcu başka bir özel madde daha istemedi. 33 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin İspanya olması nedeniyle yönetim bu konuda ısrarcı davranmadı.

Fenerbahçe’de yedi sezonluk Mehmet Topal dönemi kapanırken, görüşmelerde önemli bir detayı tecrübeli futbolcunun veto ettiği otaya çıktı. Tüm teknik adamlar futbolcuyu ilk 11’de oynatsa da tribünler Topal’ın takımı yavaşlattığını düşünüp hücumdaki etkisizliğinden yakınıyordu. Antalyaspor maçında ise son patlama yaşanmıştı.

Takım arkadaşının kötü şut sonrası tribünden tepki görmesine karşılık veren Topal’ın bu hareketi ayrılık ile sonuçlandı. Tribünlerden gelen protestonun ardından konuyu yönetime açan tecrübeli futbolcu iki taraf içinde ayrılığın daha iyi olacağını ifade etti. Sarı-lacivertli idareciler de milli futbolcunun bu önerisini kabul etti ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bu görüşmelerin sonunda Topal’ın Türkiye’den gidebileceği takımlar ile ilgili bir maddenin fesih sözleşmesine konulması gündeme geldi. Fakat yönetimin bu talebi kabul görmedi. Henüz hiçbir takımla görüşmediğini belirten tecrübeli futbolcu bir yıllık kontratından hak ettiği 3 milyon euronun üzerindeki alacağını bırakarak gerekli fedakârlığı yaptığını iletti. Topal, “Beşiktaş ya da Galatasaray’a gidemez” maddesini ise koydurtmadı. 33 yaşındaki futbolcu ayrıca hedefinin ilk olarak yurtdışı olduğunu ifade edince yönetim bu konuda ısrarcı olmadı.

İlk tercih İspanya

Daha önce Valencia forması giyen futbolcunun tekrar İspanya’ya dönebileceği öğrenildi. Mehmet Topal’ın bazı takımlarla da temas halinde olduğu ifade edildi. Özellikle bonservisinin elinde olması ve maddi olarak fazla bir ücret istememesi transferi kolaylaştıran etkenler olarak dikkat çekti.

Mehmet Topal ayrılsa da yönetim, savunma önündeki boşluğu henüz dolduramadı. Jailson’un performansını yeterli bulmayan idareciler, Emre Belözoğlu’nun da tüm sezonu yaşı itibariyle çıkarmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Bu nedenle Marsilya’dan Gustavo ve Benfica’dan Fejsa için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Skorer