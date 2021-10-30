Süper Lig 'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş , 6. dakikada yediği golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin tecrübeli orta sahası Mehmet Topal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 73. dakikada attığı golün ofsayt nedeniyle geçersiz sayılması hakkında konuşan Topal, "Hocalarımız pozisyonu değerlendirecektir. Cüneyt hocaya sorduğumda 'Kalecinin açısını kapatıyor' dedi. Henüz pozisyonu izleyemedim." dedi.

Kendi hatalarından basit bir gol yediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, ''Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz.'' diye konuştu.







