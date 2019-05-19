Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı!

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, 33. haftanın kapanış randevusunda düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal ile Ferdi Kadıoğlu, zorlu karşılaşmada görev yapamayacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.
Mehmet Topal'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftaların formda isimleri arasında yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a şans vermesi bekleniyor. Eljif Elmas, Brezilyalı oyuncunun yanında şans bulabilir.