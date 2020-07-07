Mehmet Topal tarihe geçebilir! Üç farklı takımla şampiyon..

Başakşehir forması altında bu sezon şampiyonluk yolunda mücadele eden Mehmet Topal eğer sezon sonunda takımı ile ipi göğüslerse lig tarihine geçecek. Mehmet Topal, lig tarihinde üç farklı takımla şampiyon olan ilk oyuncu olacak. Mehmet Topal, 2007-08 sezonunda Galatasaray ile 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyon olmuştu.

Mehmet Topal, Galatasaray'da şampiyon olduktan iki sezon sonra Valencia takımına transfer olmuş ardından Fenerbahçe'ye gelip 2013-14 sezonunda büyük katkı sağlayıp Fenerbahçe'de şampiyon olmuştu. "Örümcek" lakaplı oyuncu bu sezon başında Başakşehir'e geldi ve 22 lig maçında görev yaptı

Emre Belözoğlu fırsatı kullanamamıştı

Bu fırsatı geçtiğimiz sezonlarda yine Başakşehir'de görev yapıp bu sezon yeniden Fenerbahçe'ye gelen Emre Belözoğlu yakalamış ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Emre Belözoğlu tıpkı Mehmet Topal gibi önce Galatasaray sonra da Fenerbahçe'de şampiyon olmuştu

fanatik.com.tr / Tolga Kuru