Mehmet Topal: Maçın hakkı olan sonuç bu değil

Medipol Başakşehir'de PSG maçına kaptan olarak çıkan ve Avrupa Kupaları'nda 100.maçını oynayan Mehmet Topal maç sonunda konuştu.

Mehmet Topal, "Avrupa'da 100. maçıma çıkmak benim için onurdu. Takım halinde çok iyi oynadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı, maçın hakkı olan sonuç bu değildi. Şimdi lig maçına konsantre olup sonrasında oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı

Mehmet Topal son olarak, "Bir dünya devi var karşısında. Sonuna kadar devam edeceğiz, daha şans devam ediyor." şeklinde konuştu