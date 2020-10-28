Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, PSG maçında ilk 11'de maça çıktı. Mehmet Topal böylece Avrupa Kupaları'nda dalya dedi. Başakşehir ile 9. kez Avrupa maçına çıkan Mehmet Topal, eski takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia formaları altında da 91 kez mücadele etmişti. Mehmet Topal bu maçlarda 6 gol attı

Mehmet Topal'ın Avrupa Kupası maç - takım dağılımı

53 kez Fenerbahçe

24 kez Galatasaray

14 kez Valencia

9 kez Başakşehir

Mehmet Topal, 63 kez Avrupa Ligi, 27 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu

Rekor Emre Belözoğlu'na ait

Daha önce Bülent Korkmaz Galatasaray ile 102 maça çıkarken bir çok takımda oynayan Emre Belözoğlu ise Avrupa Kupalarında 114 maça çıktı.







