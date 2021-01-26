Mehmet Tatlı: İşimizin zor olduğunu biliyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta yarın Şanlıurfa’da karşılaşacak. Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri Galatasaray HDI Sigorta ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Galatasaray HDI Sigorta takımının gücünü bildiklerini ifade eden Tatlı, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Takımımız maça iyi hazırlandı. Erteleme maçı olduğu için İranlı smaçör Morteza Sharifi’yi oynatamıyoruz ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.