Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen Mehmet Tan Salon Futbol Turnuvası’nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Çeyrek final karşılaşmalarında İHA’yı 6-5 yenen Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi’ni 7-3’lük skorla geçen Haber61, DHA’yı 8-3 mağlup eden Taka FM ve Basıngücü’nü 3-3’lük eşitlikle tamamlanan karşılaşma sonrası penaltı atışları ile mağlup eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı son 4 takım arasında yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yanındaki Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında bugün 20:00’de Haber61-Trabzonspor, yarın aynı saatte Taka FM-Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri karşı karşıya gelecek.