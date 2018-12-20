Mehmet Tan Turnuvası'nda yarı finalistler belirlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen Mehmet Tan Salon Futbol Turnuvası’nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

20 Aralık 2018, Perşembe 06:17
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Mehmet Tan Turnuvası'nda yarı finalistler belirlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen Mehmet Tan Salon Futbol Turnuvası’nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Çeyrek final karşılaşmalarında İHA’yı 6-5 yenen Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi’ni 7-3’lük skorla geçen Haber61, DHA’yı 8-3 mağlup eden Taka FM ve Basıngücü’nü 3-3’lük eşitlikle tamamlanan karşılaşma sonrası penaltı atışları ile mağlup eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı son 4 takım arasında yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yanındaki Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında bugün 20:00’de Haber61-Trabzonspor, yarın aynı saatte Taka FM-Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri karşı karşıya gelecek. 

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