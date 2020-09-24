Mehmet Soytürk, Kapadokya’da rekor kırmak için koşacak

Salomon Türkiye, her yıl sponsorluğunda düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene iptal edilmesinin ardından, aynı tarihte yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Bu proje kapsamında Mehmet Soytürk, Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışında yer alan üç parkurdan biri olan 63 kilometrelik Cappadocia Medium Trail parkurunda, rekor denemesi yapacak. Rekor denemesi 17 Ekim Cumartesi saat 07.00’de Ürgüp’te başlayacak. Salomon atleti Mehmet Soytürk, CMT parkuru boyunca sırasıyla, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ ilçelerini geçip tekrar başlangıç bölgesi olan Ürgüp’e ulaşacak. Soytürk parkuru 5 saatin altında bitirmeye çalışacak.

Rekor Alman sporcuya ait

Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışının CMT parkurunda sporcular 63 kilometre koşarken, yaklaşık olarak 2000 metre irtifa kazanıyorlar.

2016 yılından bu zamana kadar birçok sporcunun mücadele ettiği parkurda bu zamana kadar yapılan en iyi derece 2018 yılında 05.05.51 ile yarışı birinci sırada tamamlayan Alman koşucu Moritz Auf Der Heide’ye ait. Aynı yıl Salomon takımı atleti Mehmet Soytürk de yarışı 05.14.12’lik derecesiyle ikinci sırada tamamlamıştı.

AA