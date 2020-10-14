Mehmet Soytürk, Kapadokya’da rekor denemesi yapacak

Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 63 kilometrelik parkurunu 5 saatin altında koşarak rekor denemesi yapacak. Mehmet Soytürk, bunu başardığı takdirde, 2018 yılında Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekoru geçecek.

Türk sporcunun rekor denemesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, "Mehmet çok başarılı bir sporcu. Geçen yıl Güney Afrika’da 68 kilometrelik yarışta parkur rekoru kırdı. Aynı zamanda Salomon Türkiye sporcusu. Rekorun sahibi Moritz iki yıl üst üste yarışı kazanmıştı. 2018’deki yarışta Mehmet ikinci olmuştu. Umarım rekoru kıracak." dedi.

Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu sene organizasyonu gerçekleştiremediklerine dikkati çekerek, "Bir şekilde yarışın bilinirliliğini devam ettirmemiz gerekiyordu. Çevrim içi yarışlar olabiliyor, pek ona girmedik. Nihayetinde seyahat gerektiriyor, festival havasında olmasını istiyoruz. Biz de böyle bir şey düşündük. Zaten planlarımız içinde böyle bir aktivite vardı." ifadelerini kullandı.

Sporcunun hazırlıklarına en iyi şekilde devam ettiğini anlatan Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş saatin altına inecek şekilde bir rekor denemesi yapacak. Bir sporcu koşacak. Bütün parkurları gerçek yarış varmış gibi hazırlıyoruz. Yanında ona destek olan koşucular da olabilir. Rekoru kırmaya çalışacak. Resmi bir rekor olacak. Sadece bizim değil hem Türkiye Atletizm Federasyonunu hem de Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğini çağırdık."

Salomon Türkiye takımının da Mehmet Soytürk’ün yanında olacağını vurgulayan Güney, "Onların da yardımı olacak. Hava da güzel görünüyor. Bu tür yarışlarda hava şartları dereceleri etkileyen faktörler. Bu sene daha önceki iki seneye göre hava şartları aynı olacak gözüküyor. Bu da eşitlik sağlayacak. Saat 7’de normal yarış gibi Mehmet aynı parkuru koşacak." diye konuştu.

Parkur alanında 20-25 kişilik bir ekibin Mehmet Soytürk’e destek olacağını belirten Güney, "5 saat içinde sporcunun sıvı ve yiyecek ihtiyacı olacak. Parkur işaretlemeleri, video ve fotoğraf çekimi için ekipler de bulunacak." ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri organizasyonda genelde yabancı sporcuların ilk sırada geldiğini anlatan Güney, "Türk sporcuların sıyrılması zor oluyor. Mehmet Soytürk örneği bizim için önemli. Mehmet şu ana kadar bu parkuru koşmuş herkesten daha iyi derece elde edecek. Türk sporcuların dereceye girmesi patika sporunda Türkiye’nin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Türk sporcular yurt dışında da derece almaya başladı." şeklinde konuştu.

"Sağlık önceliklidir"

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’i bu yıl yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Güney, "Organizasyon için 30 kişilik ekip ve 2-3 ambulans gerekiyordu. Böyle zor dönemde sağlık ekibini çekmek de akıllıca olmayacaktı. ’Sağlık önceliklidir’ deyip organizasyonu iptal ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yılda bir kere yapılan organizasyonları bir şekilde gündemde tutmaları gerektiğine dikkati çeken Güney, şunları söyledi:

"Ayda bir kere çeşitli aktivitelerle bu konuyu dinamik tutmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bunu tamamen gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı bu sene olmadı. Biz umutluyduk, özellikle haziranda Kapadokya’da sayıların neredeyse sıfıra gelmesi bizi umutlandırmıştı. Ama daha sonra artarak devam etmesi nedeniyle organizasyonu iptal ettirip ettirmeme konusunda bizi çok düşündürdü. İptal olmamasını en çok biz isteriz ama işin ucunda sağlık var. Kapadokya çok popüler yer. Salomon Ultra Trail de en popüler yarış haline geldi. Çok sayıda yabancı geliyor. Her ne kadar ülkelerden geliş gidişler sıkıntılı olsa da katılım çok olacaktı. 23 bin kişilik Kapadokya’ya 2-3 bini toplayıp; her ne kadar tedbiri alsak da organizasyon dışındaki büyük hareketin salgını çoğaltacağını düşündük."

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in dünya turu takviminde olan bir yarış olduğunu anlatan Güney, "Dünyada çok yarış var. Bu bakımdan yarışı bir şekilde insanların hafızasına yerleştirmemiz gerekiyor. 2021 için kasım ayından itibaren hazırlıklarımız başlayacak. Her ay bir çalışmayla yarışı taze tutacağız. 15 Aralık’ta da 2021 için kayıtlarımız başlayacak." diye konuştu.

Bu yılın herkes için sıkıntılı olduğunu vurgulayan Güney, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine de bir şekilde hayata devam etmek gerekiyor. Bütün tedbirlerimizi alıp kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Bizim için kayıp bir yıl oldu. Bu tür organizasyonların katma değeri çok yüksek. Bir yılda 10-11 bin insanı seyahat ettiriyorduk. 7 bin kişi civarında spor yapıyordu. Neredeyse tamamını kaybettik. Önümüzdeki sene devam edeceğiz. Katılımın daha çok olacağını düşünüyoruz. Sporcular da sıkıldı onlar da devam etmek istiyor."