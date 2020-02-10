Mehmet Şimşek: Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız

TFF 1. Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktör yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız." dedi. Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok iyi oynayamadıklarını söyledi. İkinci yarı oyunu dengelediklerini aktaran Şimşek, "İkinci golü bulduk ve korumayı da bildik. Kazanma isteğimizi çok iyiydi." yorumunu yaptı.

Şimşek, maç sonu yaşananlar hakkında şunları dile getirdi:

"Kartlar canımızı sıktı. Önümüzdeki hafta için bayağı cezalı oyuncumuz oldu. Birçok oyuncumuz 3 sarı kartlı duruma düştü. Pote ve İbrahim Akdağ ligde cezalı duruma düştü. Bunlar bizim için sıkıntılı bir durum olacak ama geniş bir kadroya sahibiz. İlk yarı biraz panik yaptık. Maçtan önce de devre arasında da bunu söyledik. Sakin olursak bizim takım daha iyi oynar. Sakin olmamız lazım ama oyuncular bir an önce gol atmak istiyorlar. Bazen 90. dakikada gol atıp maçı kazanabiliyorsunuz. Artık kolay maçta yok. Her takım bize karşı ekstra ekstra motiveli çıkıyor. Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız."