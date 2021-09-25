Mehmet Şimşek: Oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar

TFF 1. Lig’in 7. haftasında ağırladığı Adanaspor’u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da yardımcı antrenör Mehmet Şimşek, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir maç oynadıklarını, buna rağmen kazanmasını bildiklerini belirtti.

Ligde kolay maç olmadığını ifade eden Şimşek, "Bu ligde gerçekten kolay maç yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Zor şartlarda maçı kazanmasını bildiler. Kulüp içinde bazı sıkıntılarımız var. Takım biraz geç kuruldu ve finansal zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız diye ümit ediyorum." diye konuştu. (AA)