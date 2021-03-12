Mehmet Şimşek: Kalan haftalarda daha rahat oynamak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan, sahadan Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Royal Hastanesi Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, zorlu geçeceğini düşündükleri maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Liderle oynadıklarını, buna göre planlama yaptıklarını anlatan Şimşek, "Belki iki ve üçü bulabilirdik ama gol ile buluşamadık. Oyuncularımızda biraz yorgunluk hissedildi, yine de buradan güzel sonuçla dönmek iyiydi. Bu galibiyetimizi tüm Bandırmaspor taraftarlarına ve Bandırmaspor yönetimini hediye ediyoruz. Bundan sonra kendimizi üst sıralara atıp kalan haftalarda daha rahat oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.