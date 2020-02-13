Mehmet Şimşek: Bizim asıl hedefimiz Süper Lig’e yükselmek

BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek ise Erzurumspor’u buraya kadar getirdikleri için mutlu olduklarını kaydederek, “Trabzonspor Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan bir takım. Amacımız bugün galibiyet alıp kupayı sonlandırmaktı. Enteresan iki maç oldu. Biz kupada Erzurumspor’u buraya getirerek iyi bir başarı elde ettik. Bizim asıl hedefimiz Süper Lig’e yükselmek. Bizim için elenmek iyi oldu çünkü lige ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.