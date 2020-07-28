Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

Mehmet Sepil: Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak Süper Lig 'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız.

Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti.

Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.

TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz.