Mehmet Sepil yeni yabancı kuralını açıkladı

Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports kanalında yayınlanan "Beın Manşet" programına katıldığı ve dün gerçekleştirilen toplantı hakkında konuştu. Mehmet Sepil, daha önce bir kaç kez görüşülen ancak ilk kez toplantıda tüm kulüplere aktarılan yeni yabancı kuralı önerisini kamuoyuna açıkladı.

TFF tarafından kulüplere önerilen yeni yabancı sayısı kuralları hakkında açıklama yapan Mehmet Sepil, gelecek sezon 12 yabancı oyuncu önerildiğini sahada 8 yabancı oyuncu düşünüldüğünü açıkladı. Mehmet Sepil ayrıca kademeli olarak sonraki sezonlarda sahada 7 ve 6 yabancı oyuncu düşünüldüğünü açıkladı. Sepil kulüplerin bu konuyu değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Planlamanın milli takımlar için olduğu..

Federasyonun hem A Milli Takım , hem de kulüplerden sorumlu olduğunu biliyoruz. Hem milli takım hocalarının görüşlerini almaları, hem de kulüplerin görüşlerini almaları gerekiyor tabii. Federasyon, planlamanın milli takımlar için uygun olduğunu düşündük diye görüş belirtti

Altyapıdan minimum 1 oyuncu

Ortada verilmiş bir karar yok, sadece Kulüpler Birliğine federasyonun bir öneri paketi var. Federasyon ayrıca altyapıdan oyuncu oynama konusunun önemsendiğini söyledi. Önümüzdeki seneden itibaren altyapıdan minimum 1, sonra da 2'ye çıkması yönünde bir görüş var

Önümüzdeki sezonun başlangıç tarihi

Mehmet Sepil, 2020-21 sezonu başlangıç tarihi hakkında ise "Federasyon başkanımız beni arayıp, ilk tercihlerinin 15 Ağustos olduğunu bundan 1 hafta kadar önce açıklamıştı" ifadelerini kullandı

B Ligi geliyor

Rezerv ligi hakkında da konuşan Sepil, "Detayları tam olarak belli olmadı ama en azında adını belirledi. Rezerv liginin adı "B Ligi" olarak karar verildi"