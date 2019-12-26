Mehmet Sepil: Spor çalıştayı için toplandık

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Vakfın Maslak’taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıf Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konularının görüşüldüğünü belirtti. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak ilk toplantısına katıldığını dile getiren Sepil, “En önemli konu başlığımız beIN Sports’un müracaatı üzerine korsan yayınlarla ilgiliydi. Biz futbolda elde edilecek gelirlere beIN Sports’un gelirleri olarak değil, futbol gelirleri olarak bakıyoruz. Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz” diye konuştu.

‘Herkes katılacak’

Toplantıya neredeyse tüm kulüplerin başkan düzeyinde katılmasının önemine değinen Sepil, şöyle devam etti: “Galatasaray Başkanı çok hastalandığı için aramızda olamadı. Çok yakında, ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Bu çalıştay 3 veya 4 gün sürecek. Sporda mevcut etkin grupların katıldığı, tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık.”

‘Herkes uymak durumunda’

Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatı’nın ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitleri’ başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle ilgili de konuşan başkan Sepil, “Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Başkan bize sadece limiti değil, bu konuda yapılan tüm değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Bu olayın oluşmasındaki süreci gözden geçirdik. Federasyonun verdiği bir karar var ve buna herkes uymak durumunda” dedi. Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile federasyon ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarının Zorlu Center’da buluşmasının kendisi açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.