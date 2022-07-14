Mehmet Sepil: Sezon başlamadan devrin tamamlanacağını düşünüyorum

Göztepe Spor Kulübü’nün, Sports Rebuplic şirketine devir süreci devam ediyor. Süreç devam ederken eski başkan ve kulübün hissedarı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sepil, devir sürecinde yabancı olarak sadece Sports Rebuplic şirketinin teklifi olduğunu belirterek, “Yatırımcı olmak isteyen Türk yatırımcılar da vardı. Hatta onların teklifleri finansal olarak daha cazipti. Ancak burada benim en önemli kriterim Göztepe’nin doğru yönetilecek bir şekilde bu ortaklığı kurmasıydı. Sports Republic ile anlaşmasaydık kulüpte hissedar olarak kalmayı istemiyordum. Ama Sports Republic benim hissedar olarak kalmamı istedi. Bu anlaşmada Sports Republic, Göztepe kulübünün mevcut ortaklarına bir ödeme yapmıyor. Kendileri Göztepe kulübüne sermaye katılımı yaparak, Göztepe için daha rahat hareket edebileceğimiz bir Göztepe oluşturmak şeklinde anlaşma yaptık. Bunun için de yüzde7 0’ini Sports Rebuplic devralacak” dedi.

“Sezon başlamadan devrin tamamlanacağını düşünüyorum”

Göztepe Spor Kulübü’nde futbolun yönetiminden tamamen Sports Republic şirketinin sorumlu olacağını söyleyen Mehmet Sepil, “Yabancı şirketin Türkiye’ye gelip ortak olması kolay bir iş değil. Bunun için hukuki ve mali birçok incelemeler yapılıyor. Normalde bu incelemelerin bitmesi 3-5 ay bulabiliyor. Ancak biz onlara borçsuz bir kulüp devretme taahhütünde bulunduk. Geçmişin tüm garantisinin bizim tarafımızdan karşılandığı bir kulüp devrediyoruz. Böylece incelemeyi daha hızlı yapma imkanı oldu. Sezon başlamadan devrin tamamlanacağını ve resmiyete kavuşacağına inanıyorum. Bu süreç futbolun yönetimiyle alakalı bir sorun oluşturmuyor. Şu anda da futbolda kararların tamamını Sports Rebuplic şirketi alıyor. Futbol takımının teknik ekibiyle alakalı çalışmalarını yaptılar. Bu ekibin önemli bir bölümü Göztepe Spor Kulübü tarafından işe alındı. Süreç tamamlandığında bu konular hakkında açıklamaları yapacak olan kişi Rasmus Ankersen’dir. Onun için biz bu konularda detay vermek istemiyoruz. Kendisi Göztepe ile alakalı planını ve projesini anlatacak” diye konuştu.

“Midtjylland’ı nasıl başarılı hale getirdilerse aynısını Göztepe’ye yapabilirler”

Ortaklık için Sports Republic’i neden tercih ettiğini de anlatan Sepil, “Sports Republic’in çok önemli bir geçmiş performansı var. Son 10 yıl içerisinde yaptıkları belli. Göztepe’de nasıl bir politika olacağını tahmin etmek için Midtjylland örneğine bakmak gerekiyor. Midtjylland gibi bir takımı şampiyonluğa oynayan, Avrupa’ya katılan bir kulüp haline getirdi. Bu kulübü nasıl bu duruma getirdilerse aynı politikayla Göztepe’ye de bunu yapacaklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ilk yabancı başkanı olması için Rasmus’a teklif götürdüm”

Sports Rebuplic şirketi sahibi Rasmus Ankersen’e kulüp başkanı olması için teklif götürdüğünü aktaran Mehmet Sepil, “İş bitince yeniden konuşacağız. Bu gerçekleşirse sadece ilk yabancı yatırımcı değil, aynı zamanda da Türkiye’de ilk kez bir yabancı kulüp başkanı olmuş olacak. Ancak kendisiyle bu konuda henüz kesin bir anlaşma yapmadık. Sürecin bitmesini bekleyip, ilk yönetim kurulu toplantısında başkanın seçileceği günü bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.

Göztepe’nin hedefleri

Sports Rebuplic şirketinin ilk olarak altyapıya baktığını söyleyen Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizden altyapı takımlarının geçmiş videolarını ve bilgilerini istediler. Altyapımızdan bazı oyuncular A Takım’a dahil edildi. Kadromuzda bulunan bazı oyuncuların kontratlarında hem iyileştirme hem de uzatma yapılıyor. Sadece transfer değil, bu da önemli bir süreç. Göztepe’nin hedefi, Midtjylland’ın yapabildiği başarılara Göztepe’nin kavuşması. Bu sene Göztepe için yeni bir başlangıç yılı olacak. Bu sene kolay bir sene olmayacağı belli. Bu bir geçiş dönemi. Ancak bu Göztepe geçiş döneminde yetersiz olacak anlamına gelmiyor. Planlı bir şekilde geleceğe dönük, çok başarılı, herkesin hayal ettiği Göztepe’nin kurulması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca Torbalı’da daha önce kurmayı planladığımız spor akademisi için fon ayarlandı. Bunu hayata geçireceğiz.”

Mehmet Sepil, Göztepe’de ne yapacak?

"Benim futbol ile ilgili bir dahili olmayacak" diyen Mehmet Sepil, "Ancak bununla beraber benim yapmam gerekenler var. Bunlardan biri Torbalı Spor Akademisi. Orada yaşanan tüm sorunlar aşıldı ve 2 yıl içerisinde bu projenin tamamını bitirmeye çalışıyoruz. Biri de stadyumun diğer bölümlerinin açılması için harekete geçeceğim. Gürsel Aksel Stadyumu’nu, Türkiye’nin en aktif stadı haline gelmesi için kulübe yardımcı olacağım. Bir tane de spor salonu hedefimiz vardı, bunu tamamlayacağız. Daha da önemlisi amatör branşların tamamını benim tarafımdan karşılaşması. Benim bildiğim içinde en fazla amatör branşı barındıran kulüp Göztepe Spor Kulübü. Cimnastikte Ferhat Arıcan gibi bir örneğimiz var. Göztepe’yi İzmir’de amatör branşlar için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Sepil, İzmir’de özelikle çocuklara yönelik Göztepe sevgisinin aşılanması için harekete geçerek okullarda çalışmalar yaptıklarını ve gelecek yıl Gürsel Aksel Stadyumu’nda çocuk tribünü oluşturacaklarını söyledi.

İHA