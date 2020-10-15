Mehmet Sepil: Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı!

Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplandı, başta yayıncı kuruluş meselesi olmak üzere gündeme dair son konuları tartıştı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren kritik zirvenin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ayrıntılarını aktardı. Sepil, "Digitürk ile 5 yıllık anlaşmamız vardı. Bu anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Ancak bu sene henüz bir anlaşma yapılmadı. Kulüplerin artık maddi anlamda dayanacak gücü kalmadı" açıklamalarında bulundu.

'Küçük ama önemli'

TFF'nin, yüzde 50 kapasiteyle locaların taraftarlara açılması kararını desteklediklerini belirten Mehmet Sepil, "Pandemi döneminde çok ciddi gelir azalması var. TFF, bu hafta oynanacak maçlarda locaların %50 kapasiteyle açılacağını duyurdu. Küçük ama önemli bir adım. Maalesef birçok statta loca yok. Locaları olmayan kulüpler, bu gelirlerden faydalanamayacak" ifadelerini kullandı.