Mehmet Sepil: Depremzedeler için elimizden gelen yardımı yapıyoruz

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Mehmet Sepil, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel röportaj verdi.

Türk sporu için önemli bir organizasyonda buluştuklarını ifade eden Sepil, "Çok zor bir süreçten geçen bir şehirden geldim. Ama yine hayat devam ediyor. Yıllardır yapılan bu ödül töreni, Türk sporu için önemli. Her sene de daha güzel oluyor. Bu sene tabii ki şartlar biraz değişik oldu. Pandemi derken, bir de İzmir'de deprem yaşandı, hepsi üst üste geldi. Bunun için kalabalık olmayacak, sadece ödül alanlar ve verenler burada olacak. Bu ödül töreni spor için de çok önemli. Milliyet Gazetesi'ni de bu önemli hizmetten dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"DEPREMZEDELER İÇİN ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPIYORUZ VE DAHA DA YAPACAĞIZ"

İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Mehmet Sepil, "Taraftarımız deprem olduğu andan itibaren, özellikle depremde en çok hasar alan bölge olan Bayraklı'da resmen kamp kurduk. 24 saat boyunca erzakların dağıtımı için hazır bulundular. Ayrıca birçok şehir, birçok spor kulübü İzmir'e yardımda bulundular. Gerek o yardımların, gerekse çevreden gelen yardımların dağıtımında, gönüllü olarak Göztepeliler yardımcı oldular. Bize orada bir yer verildi ve konteyner gönderdik. Biz zaten kendimizi sivil toplum kuruluşu olarak da görüyoruz. Göztepe Kulübü olarak da elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve daha da yapacağız. Daha yeni başladık. Bundan sonrası da zor. Depremin yaraları uzun sürecek. Evlerine giremeyen yüzlerce vatandaşımız, İzmirlimiz var" diye konuştu.

"MİLLİ ARA, PSİKOLOJİK ANLAMDA DA BİR DİNLENME SAĞLAYACAK"

Başkan Sepil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar yaşanırken futbolu ancak düşünebildik. Gecen hafta depremden dolayı zaten maçımızı oynayamamıştık. Bu hafta da Erzurum deplasmanına gidiyoruz. Oyuncular da mutlaka etkilendiler. Ancak hayat da devam edecek. Dolayısıyla elimizden geleni yapacağız. Bu haftadan sonra da milli ara var ve bu bize iyi gelecek. Psikolojik anlamda da bir dinlenme sağlayacak."

"MİLLİ ARADA KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ TOPLAYIP, DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Kulüpler Birliği olarak gündemlerinde kulüplerin ekonomik durumları ve statları seyirciye nasıl açabilecekleri konularının olduğunu dile getiren Sepil, "Gündem çok. Özellikle ekonomik konularda bu sene kulüpler çok zorlanıyor. Bu konularla ilgili konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşla görüşüyoruz. Başka neler yapabiliriz diye görüşmeler yapıyoruz. Statlar kolay değil ama acaba nasıl statları seyirciye açarız diye bakıyoruz. Koşullar da kolay değil. Dolayısıyla yapmamız gerek çok şey var. Sanırım milli arada bir kez daha kulüpleri bir araya toplayıp değerlendirme yapacağım" dedi.

"OCAK AYINDA SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPACAĞIZ. EMİNİM O ZAMANA KADAR BİR ADAY ARKADAŞIMIZ ÇIKAR VE GÖREVİ DEVREDERİM"

Kulüpler Birliği Başkanlığını Ocak ayında bırakacağını yineleyen Sepil, "Kulüpler Birliği Başkanı olmak tabii ki önemli bir görev ama, bu görevi de yapabilmek için benim yeterli zamanım yok. Bunu layığıyla yapacak olan kişinin 24 saat futbolla ilgili konularla ilgilenmesi gerekiyor. Ben 1 yıla yakın olan bu süreçte bunu yapmaya çalıştım ama kendi işlerim ve ailemden dolayı... Ocak ayında seçimli genel kurul yapacağız. Eminim o zamana kadar bir aday arkadaşımız çıkar. Ben de ona görevi devrederim. Beklentim budur" diyerek sözlerini tamamladı.

Serhat Türk - DHA