Mehmet Sepil. Çalıştay çok verimli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın ikinci gününde konuştu. Göztepe göreve geldiği günden bu yana projeleriyle vizyoner başkanlardan biri olarak gösterilen ve Fikret Orman’ın Beşiktaş’tan ayrıymasından sonra oybirliğiyle Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Sepil de çalıştayda aktif rol aldı. Çalıştayın çok yararlı geçtiğini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı” dedi ve ekledi:

‘Çalışmalar devam edecek’

“Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum.”