Mehmet Sepil: Benim için futbol bitmiştir

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, Göztepe 'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şöyle;

Rasmus Ankersen ile görüştüm

Göztepeli doğdum. Göztepeli kalacağım. Göztepe'ye hizmet vermek illa başkan olmak değil. Ben hep Göztepeliyim Göztepeli kalacağım. Göztepe için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Neden Mart ayında açıklama gereği duydum. Benim Göztepeyi başarılı kılmak için yönetim değişikliği yapmamız gerektiğini çok daha eskiden düşünmeye başladım. Türkiye'ye yabancı yatırımcı getirmek istedim. Ama yabancı yatırımcılar Türk futbolundaki olumsuzluklardan çekiniyorlardı. Ama Göztepe yapısıyla ve taraftar grubuyla yabancı yatırımcılar için olumlu bir takımdı. Hakikaten birçok ülkeden gelenler gidenler oldu. Avrupa ve Amerika'dan fonların bir çoğuyla görüştüm. Bunların içinde en ilerlemiş olanı Danimarkalı grup olan Rasmus Ankersen oldu. Alt yapımızı dahi görmek istediler. Ama sonuç alamadık. Bunun en önemli sebebi ligden düşmemiz oldu. Ama esas sebep Türk futbolunun düşen gelirleri oldu. Daha çok ortaklık yapısı tartışıldı. Ama olmadı. Fonlar futbolu yönetecekti ben amatör branşları yönetecektim. Ancak Süper Lig gelirinin bariz düşmesinden dolayı Göztepe'den de Türk futbolundan da ilgilerini yitirdiler. Mevcut yayıncı kuruluşla büyük ihtimalle 2 yıl daha uzatılacak yayın ihalesi.

Takımı ateşlemek için her şeyi yaptık

Ayrılma kararı benim içinde kolay olmadı. Neticede bu sezonun bitmesiyle birlikte 3 hafta sonra tekrar top başı yapılacak. O yüzden mart ayında açıkladım. Devir olursa takıma hazırlama fırsatları olsun diye. Yayın gelirleri artmazsa bundan sonra başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere takımlar için hayat daha zor olacak. Takımı ateşlemek için her şeyi yaptık. Ligde kalma için çok yüksek prim açıkladık. Ama netice alamadık.

Abromovic Göztepe için gelmedi

Bu süreçte Türkiye içinde de ağırlıklı ilgilenenler oldu. Abromovic'in Türkiye'de bulunma sebebi Göztepe değil Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ara bulucu görevi olmasıydı. Diğerleri yalan haberdi. Fann Token'den para kazandık iddiaları da yalan. Diğer kulüplerin kazandığından daha fazlasını kazanmadık. İlgilenen Türk yatırımcılar da oldu. Şu an itibariyle kimseye devir yapmadım. Bir gün yapacak olursam bunu önce Göztepe taraftarına açıklar devralacağı taraftarla tanıştırıp herkes mutabık kalırsa devrederim.

Göztepe'nin borcu yok

Göztepe'nin önümüzdeki yıllara ait olan sözleşme ve ödenmekte olan banka kredilerinden başka bir borcu yok. Geçmişin tüm sorumluluğunu alır. Kulübü borçsuz devrederim. Harcadığım paranın çok komik bir kısmını geri alabilirim. Bundan da pişman değilim. Ama bu benim için önemli değil. Benim birinci önceliğim Göztepe'ye gelecek yatırım ve iyi yönetimdir. Bir gün böyle birini bulursam devrederim. Ama çok kısa zaman içinde hızlı bir şekilde de bir işlemini gerçekleştirmek gerekir. Şu ana kadar gelenler parası olmayanlar. Göztepe'yi ciddi bir şekilde yönetebilecek yatırım yapacak başarılı yapabilecek bir yatırımcı bulursam o zaman devrederim.

Adana maçından sonra...

2 - 3 yıllık plan ve programlarına inanmam lazım. Göztepeliliğimi amatör branşlarla devam ettirmek istiyorum. Adana maçından sonra mevcut şartlardaki en iyisine devir işlemini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kötümser değilim. Göztepe değer katacak, kriterlerime uygun bir yatırımcıyı Adana maçından sonra hızlıca bulup devri gerçekleştireceğime inanıyorum. Aksini düşünmek istemiyorum. Çünkü futbolun içinde kalmak istemiyorum. Sadece amatör branşlarla ilgilenmek istiyorum.

Futboldan uzaklaşmak istiyorum

Kendi adıma futbolda yapmak istediklerimi yapamamamın nedenlerinden biri Türkiye'deki futbol yapısı. Şu an Türkiye'de her şeyin silinip en baştan inşa edilmesi gerekiyor. Ben futboldan hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorum. Tümüyle her şey yanlış. Biz düştük ve bunun sorumluluğu bende ancak bizi düşüren en önemli madde oyuncu transferlerimi inanılmaz hakem hataları mı azalan gelirler mi taraftar mı her şeyin katkısı olmuştur. Sürekli elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Ama sürekli eleştiriliyorsun. Hayatta beklentilerle elinde sahip olduklarınız farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle taraftarın beklentisi çok yüksek ama gerçekçiliği yok. Şöyle düşünün siz çocuğunuzu özel okulda okutuyorsunuz. Size teşekkür etmiyor Ferrarim nerde diye soruyor. Ama realite ile beklentiler her zaman örtüşmez.

Benim için futbol bitmiştir

Benim için futbol bitmiştir. Ben her şeyi doğru yaptım demiyorum. Ama taraftarımızın da kendileriyle yüzleşmesi gerekiyor. Onların baskısıyla gönderdiğimiz hocalar ve oyuncular gittikleri yerde başarılı oldular. Bakın Okan Buruk bakın İlhan Palut bakın Cikalleshi, bakın Tayfur Bingöl.