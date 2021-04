Siyasette olduğu kadar spor camiasının da yakından tanıdığı önemli simalardan biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Fanatik’e verdiği beyanatta, Mavi-Beyazlı camianın hedeflerini anlattı. Usta hoca Yılmaz Vural ile birlikte seri galibiyetler alarak son haftalarda Süper Lig’in flaş takımlarından biri olan B.B. Erzurumspor, her maça final havasında çıkıyor. 4 yılda 4 kupa alarak takımı BAL­ Ligi’nden iki kez Süper Lig’e taşıyan Mavi-Beyazlı camianın Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, bu başarının kuşkusuz en önemli mimarı… Şu an ligde kalıcı olmak için “Neredeyse imkânsızı başarmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Sekmen, “Kadim şehir Erzurumumuz’un tek bir gündem maddesi var o da Erzurumspor… Bizler 6 yılda inanılmaz bir mücadele vererek bugünlere gelebildik. Şu an önümüzde kritik maçlarımız var. Yılmaz Vural hocamızın üstün performansı, kulüp başkanımız Ömer Düzgün ve yönetimimizin, teknik heyetimizin cansiperane mücadelesiyle son haftalarda takımımız adeta kendine geldi. İnandık ve başardık. Şu an her maça final havasıyla çıkıyoruz. İnşallah, galibiyet serimiz devam edecek ve B.B. Erzurumspor, Süper Lig’in kalıcı ve önemli takımlarından biri olacak” dedi.

‘Yeni altın ayakları yetiştiriyoruz’

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda B.B. Erzurumspor’un da onursal başkanı olan Mehmet Sekmen, altyapıyla ilgili gelişmeleri de Fanatik’e aktardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un bünyesinde kurulan Erzurumspor Futbol Akademisi ile kentte yeni yetenekleri keşfetme imkânı yakaladıklarını ifade eden Başkan Sekmen, “Geçen yıl hayata geçen altyapı projemizle 5 bin evladımızı futbolun otoriteleri tarafından yakın markaja aldık. Erzurumspor’un altyapısını güçlendirmek ve yeni yıldızları keşfetmek için oluşturduğumuz çabalar meyvesini verdi. Her yaş grubundan yaklaşık 500 futbolcumuz var. Altyapıdan 5 futbolcumuz geçtiğimiz hafta profesyonel oldu. İnşallah Erzurum’dan Türk futboluna ve Avrupa’ya yeni yıldızları, yeni altın ayakları yetiştireceğiz” diye konuştu.