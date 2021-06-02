Mehmet Sekmen: Bu yıl 60 civarında takım yerlerini ayırttı

Kazım Karabekir Stadı’nın bulunduğu kent merkezindeki 2 bin rakımda 4, 2 bin 800 rakımda ise 16 antrenman alanı bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, havalimanına 15, oteller bölgesi ve il merkezine 5 dakika mesafedeki sahalarıyla futbol takımlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Kamp merkezinin otellere çok yakın olması nedeniyle sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde adeta izole bir ortamda idman yapma şansı bulacak.

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra alt liglerden takımların da tercih ettiği Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki antrenman sahalarının bakımı görevlilerce titizlikle yürütülüyor.

Sekmen: "Bu yıl 60 civarında takım yerlerini ayırttı"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Erzurum’un rakımı yüksek nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kamp merkezinin yüksek rakımlı bir yerde bulunduğunu ifade eden Sekmen, "Türkiye’mizde böyle bir rakımda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bulmak maalesef çok zor. Belki bu yükseklikte yerler vardır ama takımların gelip burada kamp yapmalarına imkan verecek tesisler yoktur. Erzurum’umuzda futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, judo, yüzme, atletizm ve kış sporları da olmak üzere her türlü spor takımının kamp yapabileceği tesislere sahibiz." dedi.

Sekmen, kamp merkezinde futbol takımlarının yanı sıra diğer branşlardan da sporcuları ağırladıklarını vurguladı.

Kentte otellerin yanı sıra güzel sahaların bulunduğunu dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

"Burada FIFA standartlarında yerler olduğu gibi, takımların oyun düzenlerine uygun antrenman yapabilecekleri alanlar mevcut. Bu yıl 60 civarında takım yerlerini ayırttı. Eğer pandemi yaşamamış olsaydık, Avrupa’dan gelecek takımlar vardı. Bu sene UEFA’da oynayacak Azerbaycan takımı Karabağ, inşallah kampını burada gerçekleştirecek. İstiyoruz ki artık Avrupa’dan, Kafkaslar’dan, eski Rus bloğundan, Ukrayna’dan, İran’dan, Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Afrika’dan ve diğer ülkelerden takımlar buraya gelsinler. Her taraf yanıyor ama Erzurum’umuz da nem olmadığı için takımlar ve futbolcular kamplarını çok rahat yapabiliyor."

Sekmen, salgın döneminde gerekli tedbirlerin alındığını ve otellerde yeterli kapasitenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Palandöken’deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise takımların yeni sezon hazırlıklarına yavaş yavaş başladığını anlattı. Otel işletmecileri olarak Türkiye’deki futbol takımları ile irtibat halinde bulunduklarını vurgulayan Akça, şunları kaydetti:

"Farklı liglerden Erzurum’un müdavimi takımlar var. Uzun yıllardır Erzurum’u tercih eden takımlar var. Bunlar yine gelecekler. Biz de bütün otelciler olarak kurallara uyarak takımları ağırlayacağız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sahalarla ilgili çalışmalarına başladı. Süper Lig’den şu anda 4 takım rezervasyon yaptırdı. Diğer liglerden de otelimize rezervasyon yaptıran takımlar var. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını ve Palandöken’deki bütün otellerin yoğun bir kamp dönemi geçireceğini biliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor."