Mehmet Öztürk: Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, 3-0 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

26 Ekim 2019, Cumartesi 21:28
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Mehmet Öztürk: Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz goller de talihsiz bir şekilde gelince yenilgi kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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