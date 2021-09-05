TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Nazilli Belediyespor, Mehmet Özdıraz'ı renklerine bağladı. Son olarak İnegölspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu yapılandırması kapsamında geçtiğimiz sezonu İnegölspor'da tamamlayan merkez orta saha-sağ ve sol kanatta görev alabilen 1 Mayıs 1991 Bursa doğumlu Mehmet Özdıraz ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Nazilli Belediyespor yarın sezonun ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar saat 16.30'da Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta Kırklarelispor'un rakibi olacak. (DHA)