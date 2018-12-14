B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Özdilek, sarı-lacivertlilerden çekinmediklerini ifade ederek, “Ligde çok enteresan bir süreç var. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig oynanıyor. Geçen haftaki maçta ikinci yarı istek ve coşkumuzu sahaya yansıtamadık. Pazartesi günü önemli bir müsabaka oynayacağız. Bu ligin büyük takımlarından biriyle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe’nin bulunduğu konum da onları pek mutlu eden bir konum değil. Açıkçası bu yıl itibari ile büyük takımların çok inişli çıkışlı dalgalanmaları oldu. Bu da ligdeki puan sıralamalarına yansıdı. Amacımız içeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Rakibe saygı duyuyoruz, bu ülkenin lokomotif takımlarından bir tanesi ama onlar da bizim gibi bulunduğu durumdan pek hoşnut değil. Dolayısıyla iki tane puana ihtiyacı olan takımın müsabakası olacak. Bizim oraya giderken tek düşüncemiz; puan yada puanlar almak. Pazartesi en azından sahada oynadığı oyundan zevk alan, mücadele düzeyi yüksek bir takım olacak. Fenerbahçe’yi dün Avrupa Ligi maçında izledik ama birçok değişkenliği olan oyuncularla oynadılar. Fenerbahçe’nin başında kimin olduğu önemli değil. Biz ne yapacağız, önemli olan bu rakipten çekinmiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ersun Yanal bizi etkilemez”

Fenerbahçe’nin yeni hocası Ersun Yanal’ın kedi oyun yapılarını etkilemeyeceğini vurgulayan Özdilek, “Ersun Yanal’ın Fenerbahçe maçında takımın başında olması bizi etkilemez. Ersun hocaya da buradan hayırlı olsun diyorum. Mutlaka takımında bir değişiklik olacaktır ama önemli olan bizim saha içerisindeki duruşumuz. Bizim için pozitif mi olur bilemiyorum. Maç başlamadan buna karar veremeyiz. Sakat ve cezalı oyuncuları var Fenerbahçe’nin. Ersun hoca sistemi değiştirir mi, bilmiyorum. Fenerbahçe çok gol atamayan ama çok gol yiyen bir takım. Amacımız Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak” dedi.

B.B. Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İHA



