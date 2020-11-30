Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlardan birisi olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan mavi beyazlılar, bu maçtan sahasında 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ligde 9 puanla 17. sırada yer alan Erzurumspor'da yaşanan ayrılık sonrasında konuşan teknik direktör Mehmet Özdilek, ayrılık kararını kendisinin verdiğini, Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in bu karara karşı çıktığını söyledi.

Özdilek, "Benim aldığım bir karar. İşleyişte bazen sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Başkan bırakmamı istemese de böyle olmasının doğru olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.