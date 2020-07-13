Mehmet Özdilek: Şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay deplasmanına giden BB Erzurumspor, zorlu 90 dakikayı Ömer Şişmanoğlu'nun 68. dakikada attığı gole 1-0 galip bitirerek Süper Lig yolunda önemli bir engeli aştı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Hava sıcaklığının yoğun olduğu ortamda bir maç oynandı. İki hafta önce Adana Demirspor'a yenildikten sonra önümüzde iki zor deplasman vardı. Oyuncularım dik duruşlarını, ne kadar istediklerini ortaya koydular. Sahada ayakta kaldık. Çok güzel bir golle haklı bir galibiyet aldık. Önümüzde son bir 90 dakika var. Galibiyet sevincini yaşadık, şimdi tekrar hayata dönmeliyiz. Ciddiyeti yüksek tutup son maçımız sonrası şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız" diye konuştu.