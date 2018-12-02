Mehmet Özdilek: Oyunun geneline baktığımızda çok da kaybetmedik

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Üzgünüz, kolay değil. Kaybetmeyen bir takımdık. Rakibin de maça bakışı çok farklıydı. Çok fazla üretmeyen bir Bursaspor vardı. İlk yarıda iki net pozisyonumuz var. Golü yedikten sonra tekrar oyuna dahil olduk. 1-1’i yakaladıktan sonra devreye girdik. İkinci yarı pozisyon yokken bir anlık dalgınlıkla ve bireysel hata ile ikinci golü yedik. Bugün kaybettik ama oyunun geneline baktığımızda çok da kaybetmedik. Bireysel hatalar neticeye tesir ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz. 6 haftadan sonra kaybetmek farklı duygulara atıyor insanı ama mücadeleye devam edeceğiz. Son 3 haftayı doğru değerlendirip, ikinci devreye daha sağlıklı girmek istiyoruz" dedi.