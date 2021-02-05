Mehmet Özdilek, Samsun’da doğmuş eski bir Türk futbolcudur. Kendisi Şifo Mehmet takma adıyla da bilinmektedir. Uzun seneler orta sahada ofansif mevkide top koşturdu. Mehmet Özdilek, 2011 yılında aktif futbol hayatına bir nokta koyma kararı aldı. Fakat sektörden de kopmadı. Birçok takımda görev alan Özdilek, son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırdı. Mehmet Özdilek ya da Şifo Mehmet, ayrıca eski bir milli futbolcudur. Kariyeri boyunca iki farklı milli takımda formamızı taşımıştır. Bunlar ilki U21 takımına katılmasıyla gerçekleşmiştir. Bununla beraber kendisinin Türkiye milli takımında da büyük hizmetleri bulunmaktadır. Mehmet Özdilek, milli takımımızda forma giymenin yanı sıra iki sezon bu takıma yardımcı antrenörlük de yaptı.

Mehmet Özdilek kimdir? Mehmet Özdilek hakkında kısa bilgiler

Doğum tarihi ne zamandır? 1 Nisan 1966

Doğum yeri neresidir? Samsun

Kaç yaşındadır? 54(2020 tarihinde)

Boyu kaçtır? 1, 69 boyundadır.

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide maçlara çıkmaktadır? Orta saha- on numara

Yan mevkide oynuyor mu? Hayır

Hangi ayağıyla daha iyi oynuyor? Sağ ayak

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? Bilinmiyor

Şu anda hangi kulüpte forma giyiyor? Kariyerini sonlandırmış durumda

Hangi liglerde oynadı? Süper Lig, Türkiye Kupası, Kupa Galipleri Kupası, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, TFF Süper Kupa, UEFA Kupa, UEFA Elemeleri, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

Mehmet Özdilek nereli?

Mehmet Özdilek, Samsun, Ladik ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Mehmet Özdilek şu an kaç yaşında?

Mehmet Özdilek 2021 itibariyle 55 yaşına gelmiş bulunuyor.

Mehmet Özdilek hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Özdilek kariyeri boyunca oynadığı takımlarda istikrarlı bir tutum sergiledi. Oldukça az kulüp değiştirdi. Bunun yanında ise Mehmet Özdilek’in geniş bir milli forma deneyimi bulunuyor.

Mehmet Özdilek’in kariyeri hakkında özet bilgiler ve oynadığı takımların listesi şu şekildedir:

Altyapı kariyeri ve futbola başlangıcı

Samsun Ladik (1981 – 1984

Özdilek, futbola memleketinde başladı. Burada üç sene boyunca alt yapıda top oynadı. Daha sonra ise de Kahramanmaraşspor ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel Anlamda Oynadığı Kulüpler

Kahramanmaraşspor (1984 – 1988)

Mehmet Özdilek, profesyonel futbol kariyerine burada başladı. Dört sene boyunca bu takımda kaldı. Toplam da 107 maçta toplam olarak 63 gol attı.

Beşiktaş (1988 – 2011)

Futbolcunun ikinci ve son takımı Beşiktaş’tır. Burada tam 386 maçta forma terletti. Ayrıca 130 tane golü bulunuyor.

Milli Takım deneyimleri

Türkiye U21 (1987 – 1988)

Bu takımla toplam da7 defa forma giyme şansı da buldu. Bu süre zarfında toplam da 2 adet gol kaydetmeyi de başardı.

Türkiye Milli Takım (1990 – 1997)

Milli takımımız ile beraber 31 adet maça çıktı. Fakat bu süre zarfında hiç gol atma fırsatı bulamadı.

Mehmet Özdilek’in teknik direktörlük kariyeri

Mehmet Özdilek, bugüne kadar pek çok takıma teknik adam desteği verdi. Bu takımlar ise şu şekilde:

Malatyaspor – 2004 Türkiye Milli – 2005 – Yardımcı antrenör olarak Antalyaspor – 2008 ve 2013 arası Gençlerbirliği – 2013 ve 2014 arası Çaykur Rizespor – 2014 Kayseri Erciyesspor – 2015

Gençlerbirliği – 2015 Türkiye Milli – 2017 – Yardımcı antrenör olarak Konyaspor – 2017 ve 2018 BB Erzurumspor – 2018 ve 2019 Denizlispor – 2019 ve 2020 BB Erzurumspor

Mehmet Özdilek, profesyonel futbol hayatına son verdi. Artık aktif olarak maçlarda forma giymiyor. Bu sebep ile de Mehmet Özdilek’in herhangi bir takımla anlaşması bulunmamakta. Şu sıralar ise BB Erzurumspor takımına teknik direktörlük yapıyor.