Mehmet Özdilek: 'Kayserispor maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü evinde oynayacakları Kayserispor maçını değerlendiren Özdilek, ilk devrenin son maçını kazanmak istediklerini ifade ederek, "İlk devrenin son maçını kendi evimizde oynayacağız. Rakip son iki haftadır kazanıyor. Kazandığımız taktirde puan olarak rakibin üzerinde olacağımız aşikar dolayısıyla olmazsa olmaz görünen bir müsabaka oynayacağız. İlk devreye sağlıklı girmek istiyoruz, kazanarak girmek istiyoruz, moralli girmek istiyoruz yani bu maç bizim için çok önemli bir karşılaşma. Son hafta deplasmanda kazanarak geldik ikinci yarı müthiş mücadele ettik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Geçen haftaki geri dönüşün daha kıymetli olabilmesi içinde Kayserispor maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor. Devre arasına 18 puanla girmek eminim bizi çok mutlu edecektir. Puansal anlamda çok büyük farklar yok enteresan bir lig yaşıyoruz. Yine söylüyorum rakipten çok bizim sahada ne yapacağımız önemli bunun için hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.

"Acka, doğru bir duruş sergilemedi”

B.B. Erzurumspor’un defans oyuncusu Stephane Acka’nın alacakları yüzünden şehri terk etmesini değerlendiren Özdilek, Acka’nın doğru bir duruş sergilemediğini vurgulayarak, "Acka’nın takımdan gitmesi kendi kararı. Alacaklarından dolayı gitti ama çok doğru bir duruş sergilemedi. Alacakları ile ilgili sorunda sonuna kadar haklı ama biz ona 'ilk devrenin sonuna kadar bekle istediğini sonra yap' dedik. Maalesef böyle olmadı. Konuştuğumuz meblağlar bu ligde komik meblağlar arkadaşlarına ve takıma o sağduyulu duruşu gösteremedi. Tabi Egemen’in de kart cezalısı olması bizi ciddi sıkıntıya soktu ama sıkıntı yok her şerden bir hayır doğar" açıklamasını yaptı.

Taylan Antalyalı: "Devreye moralli girmek istiyoruz"

B.B. Erzurumspor’un genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise ilk devrenin son maçını kazanarak devreye moralli girmek istediklerini belirterek, "Ligin son maçına çıkıyoruz. İlk haftalar bizim için alışma süreci olmuştu, sonralarda kötü gidişi toparladık. Son maçı da taraftarımızın önünde kazanarak devreye moralli girmek istiyoruz. Devre arası da kampı iyi geçirip içeride Konyaspor maçıyla son haftalardaki mücadelemizi artırarak iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. İkinci devre muhakkak zor geçecek hem alt sıralar için hem şampiyonluk yarışı veren takımlar için. Biz kendimize güveniyoruz iyi bir sonuçla ligi bitireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın toplantısının ardından B.B. Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

İHA