Mehmet Özdilek: Hak ettiğimiz 1 puan aldık

BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “En büyük övgüyü oyuncularımız hak ediyor. Bizim daha fazla ihtiyacımız vardı. İlk devre bir bocalama yaşadık. Lidere karşı oynuyorsunuz. Kendi oyuncumuzla golü buldular. Pozisyonlarımız var, golümüz var, kaçırdıklarımız var. İkinci yarıda baskılı oynarken rakibimize bıraktığımız pozisyonlar var. Genel olarak baktığımız zaman galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Bu haftaki maç gelecek adına önemliydi. Ne kadar güçlü olduğumuzu sahada gösterdik. Moral kazandık. İşimiz bitmedi, daha 13 hafta var. Gelecek hafta Sivassspor maçını kazanmak zorundayız. Rakipten 5 km fazla koşmuşuz. Hak ettiğimiz 1 puan aldık. Bunu önümüzdeki hafta ile desteklememiz lazım” diye konuştu.

Mehmet Özdilek ayrıca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ı gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.