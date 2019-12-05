Mehmet Özdilek: Denizli yola devam edecek

Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı (D) mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Denizlispor, kupada bugün evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skorla ilk maçı tamamlamayı hedefliyor.

Altınordu’yu ağırlayacak olan Horozlar’ın hocası Mehmet Özdilek, “Denizlispor kupada da yoluna devam edecek” dedi