Mehmet Özdilek: Daha güçlü bir Denizlispor sahada olacak

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4. kez galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Özdilek'in maç sonu açıklamaları:

"Buraya gelirken rakibe nasıl oynayacağımıza iyi çalışmıştık. Oyunun genelinde çalıştıklarımız ve karşılaştıklarımız birbiriyle örtüştü. Burada Beşiktaş'la oynamak kolay değil, son 4 maçta 3 kez kazanmış, moral olarak güvenli bir takımla oynadık."

"Aslında pozisyonlar yakaladık, Karius, 2-3 tane inanılmaz top çıkardı. Burada rakibe pozisyon vereceksiniz, bu normal. Burada 4. haftam, ilk kez savunma ve hücumda güçlü durduk. Oyun içine hep müdahil olduk ama futbol böyle bir oyun, kaybetmek üzücü."

"Berabere bitirebilirdik, ilk devre golü bulsak atmosfer çok farklı yere gidebilirdi, başka bir sonuç çıkabilirdi. Ben oyuncularımın performansından çok çok memnunum. Milli arada daha iyi çalışmamız lazım, daha iyiye gittiğimiz bugün net şekilde ortaya çıktı."

"Denizlisporlular takımlarını desteklemeye devam edecekler. Ligin üçte biri yeni bitiyor. Birçok takımda dalgalanma var, bir maçla yukarıya ortak oluyorsunuz, bir kayıpla aşağı yaklaşıyorsunuz. Rize maçıyla birlikte daha güçlü ve sağlam bir Denizlispor olacak."