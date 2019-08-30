Mehmet Ozan Tahtaişleyen'in Tuzlaspor macerası 1.5 yıl sürdü. Geçtiğimiz sezon Tuzla formasıyla 30 maça çıkan ve takımın play-off oynamasında büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki stoper, İstanbul ekibine veda etti.

Erzurumspor'dan Tuzlaspor'a gelen başarılı futbolcunun sözleşmesi Mayıs ayında sona ermişti. Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Ozan'ın TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden birisiyle anlaşması bekleniyor.

Osman Özköylü ile 2 şampiyonluk yaşadı

2009-2010 sezonunda Pendikspor'dan Elazığspor'a transfer olan Mehmet Ozan, Osman Özköylü'nün değişilmezleri arasına girmişti. Elazığ, 2010-2011 sezonunu namağlup tamamlayıp hem 2. Lig şampiyonluğu yaşayarak 1. Lig'e yükselmeyi başarmış hem de 2010-11 Futbol sezonunda Türkiye Liglerindeki tek namağlup takımı olmuştu.

21 maçta forma giyen Ozan, kazanılan şampiyonluğun baş kahramanlarından birisi olmuştu.

Sezona teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde başlayan, daha sonra yoluna Hüsnü Özkara ile devam eden, son olarak da Bülent Uygun'a emanet edilen Elazığspor, TFF 1. Lig'deki başarılı performansıyla güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak Süper Lig biletini alan ilk takım olmuştu.

Tecrübeli stoper, Özköylü'nün değişilmezleri arasına girmiş ve 23 maçta görev almıştı.

Sezon sonu Özköylü, Kayseri Erciyesspor'un başına geçerken Ozan'ı da yanında götürdü. Ziya Eren'in kulüp başkanlığında sezon başından beri genç teknik adam Osman Özköylü ile başarılı sonuçlar alan mavi-siyahlılar, bir kez düştükleri Süper Lig'de üçüncü kez mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Mehmet Ozan Tahtaişleyen kimdir?

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, daha önce Gaziantepspor, Uşakspor, Kartalspor, Pendikspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor ve Adanaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Erzurumspor ve Tuzlaspor'da görev yaptı.

Alt yaş kategorilerinde 39 kez milli formayı giyen Mehmet Ozan'ın kariyerindeki 269 maçta 10 golü bulunuyor.