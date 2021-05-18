Mehmet Okur, resmen Milli Takım teknik kadrosunda

Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.

MEHMET OKUR RESMEN...

Daha önce, hedefinin Fenerbahçe'de koçluk yapmak olduğunu açıklayan eski yıldızlardan Mehmet Okur, ilk kez resmi olarak A Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer aldı.

Okur, Türkiye'de Oyak Renault, Tofaş ve Efes formaları giydikten sonra NBA'de 2002-2011 yılları arasında Detroit ve Utah'ta oynamıştı.

Ntv Spor