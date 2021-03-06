Mehmet Okur: Hayalim Fenerbahçe’de antrenör olmak

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Okur, Tivibu Spor’daki Atan Alır programında Şükran Albayrak’ın konuğu oldu. Detroit Pistons formasıyla NBA’de şampiyonluk yaşayan Okur, basketbol kariyerinden aile hayatına ve antrenörlüğe kadar birçok konuda Şükran Albayrak’ın sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ve Efes’in Final Four şansı yüksek

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Euroleague’de Final-Four’a çıkabileceğini belirten Mehmet Okur, “Kokoskov, Detroit’te oynarken benim koçluğumu yapmıştı. Şampiyon olduğumuz kadrodaydı. Yardımcı antrenörlerden biriydi. Fenerbahçe’ye geldiğinde çok sevinmiştim. Zaten her zaman görüşüyoruz. Sezona istemedikleri şekilde başladılar. Fakat Guduric ve O'Quinn’in gelmesiyle eksik parçaları tamamladılar ve 10 maç üst üste galibiyet aldılar. Anadolu Efes ise geçen sezonun en büyük favorisiydi. Ama bu sezona iyi bir giriş yapamadılar. Sakat oyuncuları oldu. Herkesin geri dönmesinin ardından toparlandılar ve iyi hava yakaladılar. Hem Fenerbahçe’nin hem de Anadolu Efes’in Final Four şansını yüksek görüyorum” dedi.

Birkaç ay içerisinde son kararımı vereceğim

Hayalinin Fenerbahçe’de antrenörlük yapmak olduğunu ifade eden efsane basketbolcu, “Ben öğretmeyi seviyorum. Bundan sonraki hayatımda koçluk yapmak istiyorum. Amerika’da olabilir, Türkiye’de olabilir. Avrupa ya da Milli Takım da olabilir. Şu anda karar vermiş değilim. Biraz erken olduğunu düşünüyorum. Birkaç ay içinde şekillenir. Kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlamak istemiştim ama sakatlığımdan dolayı olmadı. Şimdi Fenerbahçe’de koçluk yapmak isterim. En azından ileriki dönemlerde bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Olumlu görüşmelerim oldu. Birkaç aya her şey belli olur” diye konuştu.

Alperen Şengün’ün geleceği çok parlak

Milli Takım antrenmanlarında yer alma sürecini anlatan Mehmet Okur, “Hidayet ve Orhun Ağabey’le sürekli temas halindeydik. Başka bir işim için Türkiye’ye gelmem gerekiyordu. Milli Takım organizasyonunda bulunmak istedim. Orhun Ağabey ve Hidayet sağ olsun, çok ilgilendiler. Hem takımla antrenmanlarda yer aldım hem de gençlerle çalışma fırsatı buldum. Oyuncuların neleri geliştirmesi gerektiğini gözlemledim. Alperen Şengün’ü çok beğendim. Öğrendiklerini denemeye çalışıyor. Daha uzun bir yolu var. Beşiktaş’ta süre alıyor ve kendini geliştiriyor. Geleceği çok parlak” dedi.