Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Okur'un Fenerbahçe Beko-Khimki maçı sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde: Igor Kokoskov benim yakın arkadaşım. Uzun sürelerdir görüşüyoruz. Benim koçluğumu da yaptı Detroit'te çaylak dönemimde. O kazandığımız 2004'teki kadroda yer alan ve çok büyük emeği var birçok oyuncuda, bana da var. Onu görmek güzel. Buraya gelip izleyip, seyircisiz de olsa galibiyetle bitirmeleri keyif oldu, onu görmek de keyif oldu. Dediğim gibi uzun yıllardır arkadaşım. Tabii ki bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak isterim ama şu anda öyle bir şey yok. Bir gelişme yok. Hedeflerim Amerika'da, NBA'de koçluk yapmak. Tabii ki Türkiye'de de koçluk yapmak istiyorum. Dediğim gibi şu an net bir şey yok ama inşallah bana da Fenerbahçe'de koçluk yapmak nasip olur.