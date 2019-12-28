TFF 1. Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor’la 1-1 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, mücadeleden dolayı futbolcularını kutladı. Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kapalı bir defansla karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi.

Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştıklarını anlatan Adıgüzel, "Pozisyonlarımızın birçoğunu değerlendiremedik. Talihsiz bir gol yedik, geriye düşünce oyuncularımız biraz telaş yaptılar. Dolayısıyla oyuna genişlik verdiğimiz halde pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Geriye düştükten sonra baskımız devam etti ve penaltı kazandık. Puan almak önemli; ya 3 puan alacaksın ya da 1 puan. Böyle talihsizlikler maçlarda olur, önemli olan maçı kaybetmemek. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum." dedi.