Mehmet Nuri Adıgüzel: İlk yarım saat başa baş oynadık

TFF 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’u 4-0 yenerken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kırmızı karttan sonra oyun dengelerinin bozulduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, “İlk yarım saat Hatayspor ile başa baş oynadık. Ancak gördüğümüz talihsiz kırmızı karttan sonra oyun dengemiz tamamen bozuldu. Güçlü ve geçen sezon Süper Lig’in kapısından dönen bir takıma karşı oynadık. Eksiklerimiz var biliyoruz. Ancak ilerleyen haftalarda eksiklerimizi tamamlayacağız ve Menemenspor bu ligin iyi takımlarından olacak” dedi.