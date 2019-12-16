Mehmet Nuri Adıgüzel: Bu takım ileride çok puan toplayacak

TFF 1. Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Akhisarspor’la 0-0 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, devre arasına kadar her maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi. Mehmet Nuri Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple oynadıklarını dile getirerek, "Her ne kadar maç 0-0 bittiyse de tempo yüksekti. İki takım da gol pozisyonlarına girdi. Biz ilk yarı çok pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Akhisarspor baskılı oynuyor gibi gözüktüyse de pozisyonları biz ürettik. Futbolcularımız oyun anlayışımızın henüz yüzde 60’ını uygulayabildiler." dedi.

Devre arasına kadar oynadıkları her maçtan puan çıkarmak istediklerini vurgulayan Adıgüzel, "Devre arasından sonra oyun şeklimiz değişecek, futbolcularımızın mücadelesi ve temposu artacak. Bugünkü mücadeleden çok mutluyuz. 10 kişi kalınca da Akhisarspor biraz doldurma toplarla öne çıktı. Onlar da normal şeyler. Her şeye rağmen takımımız 90 dakika iyi mücadele etti. Kimsenin endişesi olmasın. Bu takım ileride çok iyi puanlar alacak. Çok daha iyi oynayacak." diye konuştu.