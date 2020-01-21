TFF 1. Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 6-1 mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır." dedi. Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulübün zor günler geçirdiğini söyledi.

Devre arasında takımın savunmasındaki oyuncuların tümünün gittiğini hatırlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Elimizdeki oyuncularla sahaya çıktık, elimizden geleni yaptık ama karşımızdaki takım çok pahalı bir takım. Bu işler 1-2 kişinin yapacağı işler değil. Yönetim kurulu ve teknik heyet elinden geleni yaparak çocukları sahaya çıkarıyoruz, kapasitelerini ne olursa olsun o çocuklara güvenmek zorundayız. Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır. Herkes transfer yapıyor, oyuncu alıyor, bizim takımımızın yüzde 80’inin gitmesi ve transfer yapamamamız, maddi sorunların oluşması oynadığımız maçlarda kulübün bir yerde sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bu takım Balıkesir’in, mağlup olmuş, hoca kötü, o kötü, öyle bir şey yok. Burası bir camiadır, camianın ve hepimizin sorunudur. Dolayısıyla böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı biz herkesten özür diliyoruz. Herkes bize yardımcı olursa sorunları çözebiliriz."