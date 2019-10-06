Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ‘Gelenekle geleceği birleştireceğiz’

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 4.’sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali 3. gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırladı.

Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkanvekili Hakan Kazancı ile birlikte spor alanlarını ve standları gezdi. Gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu Gençlik Merkezleri’nin el ürünlerini gördüklerini aktararak şöyle konuştu: “20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.’ diyoruz. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici”.

Etnospor’daki Gençlik Merkezleri’nde gençlerin yaptığı el sanatları ürünlerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Etnospor’da düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri dün büyük ilgi gördü. 40’ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti. Fetih’te bahşehlivanlığa İsmail Balaban ulaşırken Semih Turgut 2., Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal 3. oldu.

Kazananların ödüllerini DEK Başkanı Bilal Erdoğan verdi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yağlı güreş müsabakalarını yerinde takip etti. 3. Fetih Yağlı Güreşleri’ni Kırkpınar’da 2 kez başpehlivan olan İsmail Balaban kazandı.

Engel tanımadılar

2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası’nda mücadele eden görme engelli sporcular, festivalde en büyük alkışlardan birini aldı.