Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bundan sonra altyapı zamanı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Kasapoğlu; “1, 2, 3. Lig ile amatör kulüp temsilcilerimizle birlikteyiz. Biz bir aileyiz” dedi ve ekledi:

‘Cumhurbaşkanımız’a teşekkürler’

“Ayağımızı yorganımıza göre uzatma ve tabiri caizse bundan sonra genel bir bakış açısıyla, kolektif bir anlayışla, sadece kendimizi, kulübümüzü değil, tüm camiayı önceleyen yaklaşımlarla hareket etmeliyiz. Bu süreci ve sonrasını iyi analiz etme zorunluluğumuz var. Futbolun ve diğer tüm branşların dışa bağımlılık, üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakması gerektiğini her daim ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna, sporu ve sporcuyu önemseyen anlayışına müteşekkiriz. Bundan sonraki süreçte milli teknoloji, milli ekonomi, milli sanayi diyorsak, sporda da millileşme bizler için önemli bir iddiadır. Ekonomisi, sanayisi, turizmiyle her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşümüzü, iddiamızı her alanda ortaya koyacağız.”

‘Aklın yolu bir’

“Nasıl daha fazla transfer yaparım, nasıl yabancı oyunculardan alınan vergiler düşer de daha çok yabancı transfer yaparım mantalitesindeki anlayışlar yerine, bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım. ’İki amatör branşın bütçesini bir oyuncuya veririm’ anlayışının yerine, ’Amatöre, altyapıya nasıl daha çok harcama yaparım.’ anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Aklın yolu bir; ortak akıl, istişare çok önemli. Bugün bunun için bir aradayız. Bundan sonra yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Hem bu süreçte hem de öncesinde sizlerin birlik tablosu ve bu anlamdaki dik duruşunuz, bu mücadeleye olan kararlı ve anlamlı katkılarınız için müteşekkirim.”

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